Perforazione dello stomaco dopo caduta in bici | grave un bambino di 8 anni a Mazzarino

ABBONATI A DAYITALIANEWS Violento impatto con il manubrio: lesione allo stomaco. Un bambino di 8 anni di Mazzarino, in provincia di Caltanissetta, è stato ricoverato in condizioni critiche all’ospedale pediatrico Di Cristina di Palermo dopo un grave incidente in bicicletta avvenuto nel pomeriggio di martedì 29 luglio. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo avrebbe frenato bruscamente per evitare un ostacolo, ma la manovra improvvisa ha causato un violento impatto dell’addome contro il manubrio della bicicletta. Trasporto in elicottero e intervento d’urgenza. L’urto è stato così violento da provocare una perforazione dello stomaco, rendendo la situazione immediatamente critica. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Perforazione dello stomaco dopo caduta in bici: grave un bambino di 8 anni a Mazzarino

