Perdonami Jovanotti ma da uno come te mi sarei aspettato tutt’altro sulle parole per il genocidio a Gaza E mi dispiace davvero tanto | Pablo Trincia deluso

Il 26 luglio scorso Lorenzo Jovanotti si è esibito per l’unico appuntamento live dell’estate al No Borders Music Festival – sold out in soli 34 minuti – davanti 5.000 spettatori arrivati ai piedi delle Alpi Giulie (al confine tra Italia, Austria e Slovenia) in bicicletta. Durante il live l’artista ha speso qualche parole in merito al conflitto a Gaza. “Per entrambe le parti, non è una questione di tifoseria.- ha affermato – Io sono tifoso solamente per sostenere la pace, la tregua. È l’unica cosa che sono in grado di sostenere con il mio modo di intendere la vita. Non ho niente di intelligente da dire su quello che sta succedendo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Perdonami Jovanotti, ma da uno come te mi sarei aspettato tutt’altro sulle parole per il genocidio a Gaza. E mi dispiace davvero tanto”: Pablo Trincia deluso

In questa notizia si parla di: jovanotti - parole - gaza - perdonami

Jovanotti, le parole per Angelina Mango sul palco: italiani commossi - In un momento di grande emozione, Lorenzo Jovanotti ha catturato l’attenzione del suo pubblico durante un recente concerto, interrompendo la performance per dedicare un saluto speciale ad Angelina Mango, presente tra gli spettatori.

“Mi è entrato un batterio nel femore”. Jovanotti racconta tutto: le parole da brividi. Come sta - Sono passati ormai due anni dal tragico incidente che ha cambiato la vita di Jovanotti. Il famoso cantante italiano ha deciso di condividere ancora una volta la sua esperienza con i suoi fan, raccontando attraverso un lungo post su Facebook i momenti difficili seguiti alla caduta in Repubblica Dominicana.

Jovanotti celebra il ricordo di sua madre con emozionanti parole - Jovanotti celebra sua madre, la signora Viola, in un toccante post su Instagram, commemorando i suoi 90 anni.

Lorenzo Jovanotti nella bufera per la frase su Gaza durante il concerto, l'attacco di Pablo Trincia; Kanye West si scusa con Israele in ebraico su Instagram per le frasi antisemite prima dell'uscita del disco; Jovanotti e il No Borders Festival: il silenzio sulle stragi di Gaza tra parole imprecise e reticenze imbarazzanti.

Lorenzo Jovanotti nella bufera per la frase su Gaza durante il concerto, l'attacco di Pablo Trincia - Lorenzo Jovanotti al centro delle polemiche per la sua affermazione su Gaza: dopo l'attacco di Selvaggia Lucarelli anche la delusione di Pablo Trincia ... Da virgilio.it

Jovanotti, tutti contro il suo discorso su Gaza: ecco cos'è successo e cosa ha detto - Al concerto di Fusine Jovanotti parla di pace, ma evita di schierarsi su Gaza. tag24.it scrive