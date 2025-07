Perde il controllo della moto e finisce fuori strada | giovane motociclista in codice rosso

Grave incidente in moto, nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17, sulla strada provinciale Costa di Chieti, tra Lanciano e Frisa, dove un giovane motociclista del posto è rimasto ferito.Il giovane, stando a una prima ricostruzione, era in sella alla sua Yamaha quando avrebbe perso improvvisamente. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

