Percorsi sostegno triennalisti Indire | al via il 31 luglio calendario in allegato

Indire ha pubblicato il calendario didattico dei percorsi da 40 CFU riservati ai docenti triennalisti su sostegno. Le attività inizieranno il 31 luglio e si svolgeranno principalmente in modalità telematica sincrona. L’accesso è riservato a chi ha svolto almeno tre anni di servizio su sostegno nello stesso grado scolastico, negli ultimi cinque anni Percorsi abilitanti . Percorsi sostegno triennalisti Indire: al via il 31 luglio calendario in allegato . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Come accedere al TFA sostegno 2025 e ai percorsi INDIRE - Nel 2025, gli aspiranti docenti di sostegno possono contare su due canali formativi: il X ciclo del TFA organizzato dalle università e i nuovi percorsi straordinari avviati da INDIRE, pensati per triennalisti e specializzati all'estero.

Accesso triennalisti ai percorsi di sostegno: numero chiuso e graduatorie - L'accesso ai nuovi percorsi di formazione per il sostegno destinati ai docenti triennalisti sarà a numero chiuso, con criteri selettivi previsti dal DM 75/2025.

Sostegno, Laurea in Scienze Pedagogiche: percorsi e limiti per insegnare alla primaria - Lavorare come docente di sostegno senza il titolo specifico è una realtà per molti laureati in Scienze Pedagogiche.

