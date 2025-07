Perché Sergio Mattarella è finito nella blacklist dei russofobi del Cremlino

Sergio Mattarella, Antonio Tajani e Guido Crosetto nella lista dei presunti russofobi del Cremlino. La Farnesina convoca l'ambasciatore russo. Sembra l'ennesimo tentativo di servirsi della propaganda, e com'è già successo altre volte in passato, il Cremlino ha utilizzato la figura del presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella. Questa volta lo ha fatto inserendo in una vera e propria blacklist il nome del nostro Capo dello Stato, ma anche quello dei ministri degli Esteri e della Difesa, rispettivamente Antonio Tajani e Guido Crosetto.

