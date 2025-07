Risvegli notturni alle 3 in preda all’ansia: perché succede secondo la scienza. Succede più spesso di quanto si pensi: un risveglio improvviso nel cuore della notte, tipicamente alle 3, e all’improvviso tutto si complica. La mente si accende come un faro in tempesta, ma invece di illuminare soluzioni, rivela problemi gonfiati dall’oscurità . È in quel momento che si manifesta una sorta di gemello oscuro della razionalità , che trasforma pensieri ordinari in montagne d’ansia. Ma perché proprio a quell’ora? E perché il giorno dopo ci sembra tutto più gestibile? Un recente articolo pubblicato su The Conversation ci aiuta a dare un nome e una spiegazione scientifica a questa inquietante esperienza notturna. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Perché quando ti svegli alle 3 del mattino sei assalito da ansia e preoccupazione: cosa significa