Perché lo spot di Gwyneth Paltrow non salverà il business di Astronomer

Prima lo sdegno morale, poi il tributo alla creativitĂ . Andy Byron, CEO di Astronomer è stato inquadrato dalla kiss cam al concerto dei Coldplay il 16 luglio 2025. Un gesto apparentemente innocuo, una dinamica tipica della spettacolaritĂ a stelle e strisce, che si è trasformato presto in incubo, sottoponendo lui e presto tutto il mondo in una storia di pubblico interesse. Era infatti in compagnia di una donna, nonostante fosse sposato. E per giunta la donna, Kristin Cabot, era la responsabile HR della stessa Astronomer. Doppio scandalo dunque: tradimento pubblico e conflitto di interesse in azienda. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - PerchĂ© lo spot di Gwyneth Paltrow non salverĂ il business di Astronomer

