Perché il metodo Roma capitale ora va applicato a premierato e giustizia Scrive Sterpa

C'è una notizia da accogliere con soddisfazione oggi nel panorama istituzionale e politico italiano. Il Consiglio dei Ministri ha appena approvato un disegno di legge costituzionale che riguarda l'organizzazione e l'autonomia di Roma Capitale. Un tema che dal 2001 affatica le istituzioni, la politica e i costituzionalisti in una difficile e tutt'ora incompleta attuazione del testo introdotto con la riforma del Titolo V. Ma la vera notizia, forse la più rilevante, è che questa riforma arriva con un atto formale del Governo Meloni che propone di modificare la Costituzione dopo un serrato e costruttivo confronto con le istituzioni di Roma e con la Regione, grazie al lavoro di politici e tecnici dei tre fronti interessati, svoltosi con serietà e senza strappi; uscendo, insomma, dalla effimera ricerca di qualche like sui social che tanto attrae nel vuoto la frustrata capacità di innovare le istituzioni.

