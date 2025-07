Perché il latte al cacao fa bene agli sportivi

Il latte al cacao è una delle bevande più raccomandate agli sportivi, da bere soprattutto dopo un allenamento faticoso. È fonte di proteine ed energie preziose che consentono di percepire meno la fatica fisica. È una combinazione perfetta tra carboidrati e proteine che permette di prendersi cura della salute dei muscoli messi a dura prova durante una sessione di allenamento intensiva. Contiene sali minerali come magnesio, potassio, zinco, rame e vitamine preziose che rafforzano efficacemente le difese immunitarie contrastando l’attacco di virus e batteri. Secondo i nutrizionisti la quantità raccomandata per godere al massimo dei benefici di questa bevanda sono massimo due bicchieri al giorno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Perché il latte al cacao fa bene agli sportivi

