Nel 2014 Christopher Nolan ci ha regalato una delle opere piĂą ambiziose e visionarie viste fino a quel momento (ma, forse, anche dopo): Interstellar. Ovvero un’avventura fantascientifica che, a detta del regista, ha alla base, il concetto di amore. Questa odissea tra le stelle arriva stasera in tv alle 21.15 sul canale Iris e in contemporanea in live streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity. Nolan, che come fa spesso ha scritto la sceneggiatura insieme a suo fratello Jonathan, ha scelto Kip Thorne, fisico teorico del Caltech e premio Nobel nel 2017, come consulente scientifico per garantire l’accuratezza delle teorie sulla relativitĂ . 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Perché il film da vedere stasera in tv è il capolavoro fantascientifico di Christopher Nolan, "Interstellar": trama, cast e spiegazione