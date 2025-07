Perché i sistemi per evitare di andare contromano in autostrada non funzionano ancora

La tragedia sull’A4 riaccende il dibattito: la tecnologia può prevenire la guida contromano, ma la sua diffusione resta troppo limitata. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - PerchĂ© i sistemi per evitare di andare contromano in autostrada non funzionano ancora

In questa notizia si parla di: contromano - sistemi - evitare - andare

Anziano in contromano sulla A4, l’inversione di Egidio Ceriani e il «buco» nel sistema di allarme: così la tragedia si poteva evitare Vai su X

Egidio Ceriani, 81 anni, si era accorto di aver sbagliato casello della Torino-Milano. Quindi ha fatto inversione ed è ritornato sull’autostrada, percorrendo 7 chilometri contromano sulla corsia di sorpasso. Una serie di auto sono riuscite a schivare in qualche mo Vai su Facebook

Perché i sistemi per evitare di andare contromano in autostrada non funzionano ancora; Anziano in contromano sulla A4, l'inversione di Egidio Ceriani e il «buco» nel sistema di allarme: così la tragedia si poteva evitare; Bosch wrong-way driver warning, il nuovo sistema per evitare la guida contromano.

Contromano in auto a luglio 2025: le nostre 10 soluzioni contro gli incidenti mortali - Milano tra Novara Est e Marcallo Mesero al chilometro 103+400, in Lombardia al confine con il Piemonte: una era contromano. Lo riporta motorisumotori.it

Strage sull'autostrada A4, non è scattato l'allarme contromano: di cosa si tratta - Emergono ulteriori dettagli circa il terribile incidente avvenuto lo scorso 27 luglio sull'autostrada A4; stando a quanto emerso dai primi controlli, gli allarmi 'anti contromano' appena installati su ... informazione.it scrive