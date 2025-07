Perché energia industria e terra sono la chiave del Piano Mattei Scrive Cerreto FdI

Nel secondo dopoguerra, quando l’Italia cercava faticosamente di rimettersi in piedi dopo le distruzioni belliche, pochi avrebbero immaginato che un’azienda petrolifera statale potesse diventare un motore per la rinascita agricola del Paese. Eppure, Enrico Mattei, fondatore e presidente dell’ENI, vide proprio in questa connessione – tra energia, industria e terra – la chiave di un modello di sviluppo originale, radicato e coerente con le necessitĂ italiane. Il metano, scoperto nei giacimenti della Pianura Padana, non fu solo una fonte energetica per l’industria meccanica e chimica del Nord, ma divenne presto una risorsa strategica anche per l’agricoltura. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - PerchĂ© energia, industria e terra sono la chiave del Piano Mattei. Scrive Cerreto (FdI)

In questa notizia si parla di: industria - energia - terra - chiave

Energia Nucleare e industria: «Per l'Italia è una necessità » - “L’atomo per l’industria: efficienza e competitività ”, è il tema del convegno organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Emilia, in collaborazione con la Filiera Energia di Confindustria Emilia e Sogin, la Società che si occupa della dismissione (decommissioning) degli impianti.

“L’industria ceramica italiana: il problema dell’energia”, un convegno al Teatro Carani - Lunedì 12 maggio, dalle ore 10:30 alle 12:30, il Teatro Carani di Sassuolo (MO) ospita un importante convegno dal titolo “L’industria ceramica italiana: il problema dell’energia”, promosso da Confindustria Ceramica in collaborazione con l’Università di Modena e Reggio Emilia, nell’ambito delle.

Industria, energia e decarbonizzazione: al via "NetZero Milan" - Milano, 14 mag. (askanews) - La decarbonizzazione costituisce un fattore strategico di innovazione per l'industria e le reti energetiche e l'Europa non può correre il rischio di rimandare investimenti e scelte sostenibili: il pericolo concreto è infatti quello di restare indietro in un processo di transizione ecologica e ambientale destinato a cambiare il mondo.

Iter, dentro il reattore del futuro, dove la fusione nucleare diventa realtà . E sul ruolo chiave Hexagon...; Eolico, Tardieu (Wind Europe): “Il permitting è peggiorato. 500 GW di eolico fermi per connessione alla rete”; Metrologia, software e sfida globale: il ruolo chiave di Hexagon nelle tecnologie per la costruzione di Iter. Il più grande esperimento al mondo per la fusione nucleare.

Ridurre il gap nell’energia per non perdere l’industria - Ridurre il gap nell’energia per non perdere l’industria Abete: «Competitività a rischio, rilanciare su rinnovabili e nucleare». Riporta ilsole24ore.com

Energia da fusione, l'industria europea spinge sull'acceleratore - Energia da fusione, l'industria europea spinge sull'acceleratore Roveda (Efa): 'chiave per la rinascita dell'Europa' 01 aprile 2025, 15:28 di Enrica Battifoglia ... Scrive ansa.it