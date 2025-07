Perché è interrotto il match Cobolli-Galarneau a Toronto | il punteggio prima della sospensione

Ancora una volta la pioggia è grande protagonista anche nel Canada. Sembrano legate in qualche modo, Montreal e Toronto, da un filo sottile che corre sotto il segno di Giove Pluvio. E, forse, in qualche modo ringrazia anche Flavio Cobolli, che stava notevolmente complicandosi la vita contro il canadese Alexis Galarneau. Sul punteggio di 6-4 5-7, infatti, il capitolino si è trovato a fare i conti anche con qualche piccolo problema di natura fisica, ma, contemporaneamente, è arrivata la pioggia a dargli più tempo per sistemare la situazione. Un’interruzione, questa, che nei fatti arriva realmente al momento giusto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Perché è interrotto il match Cobolli-Galarneau a Toronto: il punteggio prima della sospensione

In questa notizia si parla di: cobolli - galarneau - toronto - punteggio

LIVE Cobolli-Galarneau, ATP Toronto 2025 in DIRETTA: il romano affronta la wild-card locale che ci sorprese in Davis - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno del Masters 1000 di Toronto (CAN) 2025 che vede di fronte il romano Flavio COBOLLI e la Wild Card canadese Alexis Galarneau.

A che ora Cobolli-Galarneau, ATP Toronto 2025: programma, tv, streaming - Esordio nel Masters 1000 di Toronto per Flavio Cobolli, che affronterà il canadese Alexis Galarneau, numero 193 della classifica mondiale.

LIVE Cobolli-Galarneau, ATP Toronto 2025 in DIRETTA: il romano inizia il suo cammino - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Flavio Cobolli al servizio! 18:58 Palleggio cominciato! 4’ e si parte! Giocatori in campo! 18:50 È ancora in top 20 e il margine è solido sulla 21 esima posizione, circa 200 punti.

ATP 1000 Toronto 2025 Il tabellone del Master 1000 del Canada. Senza i top players Sinner, Alcaraz e Djokovic, Alexander Zverev è la testa di serie n. 1. Lorenzo Musetti (n. 3) sorteggiato nella metà del tedesco. I primi turni degli azzurri : Musetti b Vai su Facebook

Cobolli, diretta Atp Toronto: la sfida di oggi con Galarneau; A che ora Cobolli-Galarneau, ATP Toronto 2025: programma, tv, streaming; LIVE Sonego-Bu 6-1 5-4, ATP Toronto 2025 in DIRETTA: l’italiano domina l’avversario con una buona prestazione.

Cobolli, diretta Atp Toronto: la sfida di oggi con Galarneau - Flavio Cobolli fa il suo esordio nel Master 1000 di Toronto, sfidando il canadese Alexis Galarneau al secondo turno. Riporta msn.com

Masters 1000 di Toronto 2025, Flavio Cobolli - Galarneau, dove vedere il match in tv e streaming - Debutto al Masters 1000 di Toronto per Flavio Cobolli che scende in campo contro Galarneau nel secondo turno del torneo canadese. Scrive tag24.it