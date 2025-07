Perché dopo un terremoto scatta l’allerta tsunami?

Il terremoto di magnitudo 8.8 che ha colpito la penisola della Kamchatka, in Russia, nella notte tra il 29 e il 30 luglio 2025, ha immediatamente fatto scattare allarmi tsunami in tutto il Pacifico. Onde anomale fino a 5 metri hanno colpito l’arcipelago delle Curili, sommergendo il porto di Severo-Kurilsk e causando gravi danni. Le sirene di emergenza sono suonate anche in Giappone, Hawaii, Alaska, Indonesia, Filippine, Cina, Stati Uniti e Centro e Sud America. In Giappone circa 1,9 milioni di persone hanno ricevuto un avviso di evacuazione, in particolare nelle regioni costiere da Hokkaido a Wakayama, a conferma di quanto la minaccia tsunami sia concreta dopo eventi sismici di questa portata. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Perché dopo un terremoto scatta l’allerta tsunami?

