Perché Donnarumma non ha ancora rinnovato con il PSG | la nuova regola del club sugli stipendi

Gigio Donnarumma e il PSG possono salutarsi dopo quattro anni insieme per la nuova regola del club francese sugli stipendi. Cosa può accadere nei prossimi mesi con il portiere e capitano della Nazionale Italiana. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: donnarumma - regola - club - sugli

Esattamente come al Milan, Donnarumma rischia di arrivare alla scadenza del suo contratto con il PSG e partire da svincolato tra un anno. Il club francese vorrebbe rinnovarlo e tenerlo, ma la nuova strategia contrattuale adottata da Campos non convince l'ent Vai su X

Emozioni forti al Mondiale per Club: contatto tra Musiala e Donnarumma, infortunio tremendo per il calciatore del Bayern Monaco, poi il portiere del Psg esce dal campo in lacrime Vai su Facebook

Sebastien Frey: Neuer è stato poco rispettoso con Donnarumma. Non ricorda cosa fece con Higuain?; Lookman è soltanto l'ultimo dei ribelli: a quando una regola che tuteli maggiormente i club?; Ag Donnarumma: “No rottura col Psg, è l’unico club che vuole! In Italia non capiscono che…”.

Perché Donnarumma non ha ancora rinnovato con il PSG: la nuova regola del club sugli stipendi - Gigio Donnarumma e il PSG possono salutarsi dopo quattro anni insieme per la nuova regola del club francese sugli stipendi ... Riporta fanpage.it

Affare fatto, Donnarumma in Serie A: c’è il via libera - Dopo settimane di voci e trattative, arriva la svolta decisiva per il futuro del portiere di Donnarumma: possibile un ritorno in Serie A ... Secondo calcioblog.it