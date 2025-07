Perché Amplifon è crollata in Borsa oggi

Milano, 30 lugli0 2025 - Giornata choc per Amplifon in Borsa oggi a Milano dopo i conti deludenti e il taglio della guidance sul 2025. Il titolo, che non è riuscito a scambiare in avvio di seduta, ha ceduto quasi il 27%, a 14,65 euro, per poi assestarsi intorno a un -25%. "Gli utili sotto le attese e il colpo alla fiducia intaccano l'attrattività della storia azionaria", afferma Mediobanca che taglia le azioni da overweight a neutral mentre Barclays definisce i risultati e la nuova guidance una "delusione nonostante le basse aspettative" e parla di "interrogativi sui tempi di ripresa". I conti di Amplifon. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

