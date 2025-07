Percassi su Lookman | Lui vuole andare via ma il mercato è imprevedibile L’offerta dell’Inter è arrivata ma dall’Atalanta…

L’amministratore delegato Luca Percassi ha parlato così della situazione tra l’Atalanta e Ademola Lookman In vista della conferenza stampa di Ahanor, l’amministratore delegato dell’Atalanta Luca Percassi ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su Lookman «Lookman? Io quello che posso dire che Ademola da qualche tempo che manifesta il suo desiderio di andare via dall’Atalanta. Per noi . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Percassi su Lookman: «Lui vuole andare via, ma il mercato è imprevedibile. L’offerta dell’Inter è arrivata, ma dall’Atalanta…»

