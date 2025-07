Percassi frena l’Inter | Lookman vuole andare via ma decidiamo noi

L’amministratore delegato dell’ Atalanta, Luca Percassi, ha confermato l’interesse concreto dell’ Inter per Ademola Lookman, sottolineando però che la gestione dei tempi e dei valori dell’eventuale cessione resterĂ in mano al club bergamasco. Il dirigente ha dichiarato che la volontĂ del giocatore di lasciare Bergamo è nota da tempo, ma ha anche ricordato che l’offerta ufficiale dell’ Inter è arrivata soltanto ieri e che, nonostante i buoni rapporti tra i club, non ci sarĂ alcuna fretta nel decidere. L’offerta nerazzurra si aggira attorno ai 42 milioni di euro piĂą 3 di bonus, per un totale di 45 milioni. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

