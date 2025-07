Per Me il mare secondo Terrinoni

Giulio Terrinoni √® uno chef che potrebbe essere studiato nelle accademie di cucina e negli istituti alberghieri per la non comune capacit√† di crescere continuamente e reinventarsi. Nato come chef tradizionale nel ristorante di famiglia a Fiuggi, la sua evoluzione √® avvenuta attraverso una serie di passaggi lenti ma costanti che lo hanno portato, dopo una serie di esperienze di formazione con il magistero di grandi chef, a guidare dapprima la cucina di Panda nel quartiere Parioli di Roma, poi quella di Acquolina nel ‚Äúdifficile‚ÄĚ (perch√© ricco ma isolato) quartiere di Collina Fleming e infine, a novembre 2015, quasi dieci anni fa, nella sua location attuale, Per Me Terrinoni, finalmente nel centro di Roma, al numero 9 di vicolo del Malpasso, nel rione Regola, tra corso Vittorio e via Giulia, a due passi da piazza Navona e piazza Farnese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it ¬© Ilgiornale.it - Per Me, il mare secondo Terrinoni

