Per Maria De Filippi eri antipatica la risposta dell'ex di Amici Martha Rossi sul rapporto con la conduttrice

Martha Rossi, ex allieva di Amici, ha risposto a una domanda di un utente su Tik Tok che ha messo in dubbio la simpatia che Maria De Filippi provava per lei. "Si faceva un sacco di risate con me" ha replicato la cantante. "Se non mi avete visto in tv in questi anni non è perchĂ© non sono simpatica", le parole. 🔗 Leggi su Fanpage.it

“Maria De Filippi la vuole sul trono”. Bomba a Uomini e Donne: bella, famosa, ex del vip di Canale 5 - Uomini e donne, autentico pilastro del palinsesto di Canale 5, tornerà anche nella stagione televisiva 2025/2026 con una nuova serie di appuntamenti.

“Cacciato l’unico vero artista”. Scandalo Amici 24, rivolta social contro Maria De Filippi e i giudici - La semifinale di Amici 24, andata in onda sabato 10 maggio, ha lasciato dietro di sé una lunga scia di polemiche e proteste infuocate.

Maria De Filippi vorrebbe una nota ballerina di Amici sul Trono Over di Uomini e Donne - Le idee per i programmi tv della prossima stagione iniziano giĂ a farsi avanti e sembrerebbe che Maria De Filippi stia giĂ pensando al Trono Over di Uomini e Donne.

Amici, Maria De Filippi punta su Veronica Peparini: fuori Deborah Lettieri - Tra i programmi che torneranno in televisione c’è Amici che ... Scrive msn.com