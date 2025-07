Per l’Italia il Marocco è un partner strategico nel Mediterraneo allargato Il commento dell’amb Salzano

Oggi il Marocco celebra la Festa del Trono, uno dei momenti più solenni e profondi della vita istituzionale del Paese. Una ricorrenza che unisce il popolo attorno alla figura del Sovrano e che invita a riflettere sul senso di appartenenza, sull’evoluzione del Regno e sul suo ruolo nel mondo. Nel suo discorso, Sua Maestà il Re Mohammed?VI ha indicato una rotta chiara: rafforzare la coesione nazionale, superare le disuguaglianze territoriali, investire nell’educazione, nei servizi sociali, nel capitale umano. Con una visione inclusiva, aperta, fondata sulla dignità delle persone. In questo spirito, l’Italia guarda al Marocco come a un partner strategico nel Mediterraneo allargato: un Paese stabile, dinamico, ponte tra Africa, Europa e Atlantico, portatore di una visione autonoma, moderna e costruttiva. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Per l’Italia il Marocco è un partner strategico nel Mediterraneo allargato. Il commento dell’amb. Salzano

