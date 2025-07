Per le false fatture dei genitori di Renzi condannato l’amico di famiglia

Paradosso: per la stessa vicenda madre e padre dell’ex premier sono stati assolti, mentre Luigi Dagostino ha preso due anni. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Per le false fatture dei genitori di Renzi condannato l’amico di famiglia

Una nuova sentenza della Corte d’Appello di Firenze ribadisce che le fatture al centro del caso erano false, chiudendo il cerchio su Luigi Dagostino, imprenditore e amico dei Renzi. Dagostino è stato condannato per dichiarazione fraudolenta mediante uso di Vai su X

