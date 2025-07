Per la prima volta in Africa il summit sull’alimentazione delle Nazioni Unite

In queste ore si sta tenendo, ad Addis Abeba, il Summit sulla trasformazione dei sistemi alimentari voluto dalle Nazioni Unite dal 2021. I precedenti appuntamenti erano stati organizzati alla Fao a Roma, ma quest’anno, per la prima volta, si tiene nel cuore dell’Africa: l’evento è co-promosso da Etiopia e Italia, affiancate dalle agenzie multilaterali per la sicurezza alimentare. È un appuntamento rilevante sopratutto per consentire alla comunità internazionale di valutare collettivamente la reale situazione dei sistemi alimentari a partire dai Paesi e dai contesti più fragili. I Paesi sono chiamati a riportare le azioni compiute e a indicare obiettivi e strumenti per il lavoro successivo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Per la prima volta in Africa il summit sull’alimentazione delle Nazioni Unite

In questa notizia si parla di: prima - volta - africa - summit

Luca Marinelli: “Mia moglie mi ha diretto per la prima volta in un film. Siamo tutti vittime del patriarcato” - Luca Marinelli in un'intervista dice la sua sul patriarcato e racconta come è stato essere diretto da Alissa Jung, moglie e regista di Paternal Leave, film in cui indossa i panni del protagonista.

Elena Sofia Ricci parla per la prima volta del tradimento del marito con Nancy Brilli: ecco cosa ha detto - Elena Sofia Ricci parla per la prima volta del tradimento del marito con Nancy Brilli: vi sveliamo tutto quello che ha detto! Leggi anche: Elena Sofia Ricci difende Ermal Meta «Abusata a 12 anni da un amico di famiglia» Elena Sofia Ricci parla del tradimento del marito.

La spassosa reazione del fratello maggiore che vede per la prima volta la sorellina neonata - Nella versione da fiaba dell’incontro tra fratelli, il primogenito accoglie il nuovo arrivato con tenera meraviglia, gli dà un dolce bacio sulla fronte e nasce all’istante un legame indissolubile destinato a durare tutta la vita.

Domani ha inizio la prima edizione di un nuovo festival nato dalla volontà di dar vita a forme artistiche originali e di controcultura, promuovendo il cinema documentario indipendente e d’autore. È il TerraLenta Film Fest, il festival lucano dedicato al documentar Vai su Facebook

UNFSS+4: al via ad Addis Abeba il summit sulla sicurezza alimentare; Onu, Meloni ad Addis Abeba: «Sicurezza alimentare sfida epocale»; Vertice ONU sui Sistemi Alimentari: Meloni ad Addis Abeba.

Ostia Antica Festival, Africa Express per la prima volta in Italia: il ... - Gli artisti «È la mia prima volta in Europa e la mia prima tournée, e onestamente non riesco a immaginare un modo migliore per iniziare se non con Africa Express. Secondo ilmessaggero.it