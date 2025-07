Per 20 anni ritirano la pensione della nonna morta la finanza gli chiede 400mila euro

Per 20 anni avrebbero continuato a riscuotere la pensione della nonna (morta nel 2005). Questo fino a poco fa, quando la guardia di finanza di Milano si è accorta di quello che stava succedendo e ha bloccato tutto.Madre e figlio (i presunti responsabili), sono stati denunciati per truffa. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

