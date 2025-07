Per 20 anni incassano la pensione della nonna morta | madre e figlio denunciati dalla Guardia di Finanza

Per 20 anni madre e figlio hanno continuato ad incassare la pensione della nonna morta, fino a quando l’Inps se ne è accorta e i la Guardia di Finanza li ha denunciati. Nei guai sono finiti madre e figlio residenti in un comune della Provincia di Milano, che hanno continuato a beneficiare indebitamente della pensione . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

In questa notizia si parla di: pensione - madre - figlio - anni

Nasconde la madre morta per intascare la pensione, la vittima è Lidia Ardizzoni: “Molto legata al figlio” - È di Lidia Ardizzoni, 90 anni, il corpo nascosto per almeno quattro mesi in un garage nel Ferrarese. A occultare il cadavere è stato il figlio 54enne per continuare a ritirare la pensione della donna.

Quarto, uccidono il padre per la pensione della madre: fratelli confessano e indicano il cadavere nella cassapanca - Alla base dell’omicidio di Antonio Di Gennaro, 72 anni, ucciso a Quarto, e nascosto in una cassapanca dai suoi stessi figli, ci sarebbe un motivo economico.

Omicidio a Quarto: padre soffocato con un cuscino dai 2 figli per la pensione della madre - Il corpo di Antonio Di Gennaro nascosto in una cassapanca. Quello scoperto dai carabinieri a Quarto, popoloso comune alle porte di Napoli, è un crimine tanto efferato quanto sconcertante.

Debutta oggi su Prime Video (in Irlanda e Regno Unito per ora) la serie THE ASSASSIN con Keeley Hawes (Spooks/Miss Austen) e Freddie Highmore (Bates Motel/The Good Doctor) nei panni di madre e figlio. The Assassin segue Hawes nei panni di Julie, u Vai su Facebook

Sei una madre lavoratrice? Anticipare il pensionamento o aumentare la pensione futura; Cagliari, tiene corpo della madre nel freezer per 2 anni, uomo confessa: l’ho fatto per la pensione; Morte di un genitore con figli minorenni: pensione.

Per 20 anni incassano la pensione della nonna morta: madre e figlio denunciati dalla Guardia di Finanza - Per 20 anni madre e figlio hanno continuato ad incassare la pensione della nonna morta, fino a quando l’Inps se ne è accorta e i la Guardia di Finanza li ha denunciati. Si legge su ilnotiziario.net

Pensione anticipata contributiva 2025, soglia più alta, attesa e limite: ecco cosa cambia - Nel 2025 cambiano le regole per la pensione anticipata contributiva: importo minimo più alto, finestra di 3 mesi e limite sull’assegno. tag24.it scrive