Pensioni in pagamento da venerdì negli uffici postali in provincia di Chieti

Le pensioni del mese di agosto saranno in pagamento a partire da venerd√¨ 1 Chieti in tutti i 141 uffici postali della provincia di Chieti. Lo ha comunicato Poste italiane specificando che, sempre a partire da venerd√¨ 1, le pensioni di agosto saranno disponibili anche per i titolari di un libretto. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

