Pensioni di agosto 2025 | date di pagamento e rimborsi 730 2025 in arrivo

Il momento tanto atteso per i pensionati è finalmente arrivato: con il cedolino pensioni di agosto l’INPS inizierà le operazioni di rimborso delle risultanze contabili dei modelli 7302025 già presentati dai contribuenti all’Agenzia Entrate, ed erogherà i rimborsi 730. Una volta ricevuti dall’AE i prospetti (modelli 7304), con il dettaglio delle somme dovute ai pensionati, l’INPS procede all’erogazione degli importi netti a titolo di IRPEF, addizionali e altri tributi pagati in eccesso nel corso del periodo d’imposta precedente (2024). Analizziamo le novità in dettaglio. Indice. Date pagamento pensioni di agosto 2025. 🔗 Leggi su Leggioggi.it © Leggioggi.it - Pensioni di agosto 2025: date di pagamento e rimborsi 730/2025 in arrivo

Aumento pensioni INPS agosto 2025: gli importi aggiornati e la nuova tabella - L’INPS ha pubblicato la nuova tabella sugli importi delle pensioni valide da agosto 2025. L’aumento pensioni INPS agosto 2025 segue la rivalutazione legata all’inflazione e interessa diverse fasce di trattamento, con particolare attenzione ai pensionati con assegni bassi.

Agosto, in arrivo pensioni più ricche: ecco per chi - Dopo l'erogazione delle quattordicesime avvenuta nel mese di luglio, ad agosto per i pensionati che abbiano già provveduto a inviare la propria dichiarazione dei redditi è in arrivo il conguaglio Irpef, i cui effetti varieranno a seconda della posizione fiscale del contribuente.

Agosto 2025: aumenti in busta paga, bonus e novità per pensioni e lavoratori - Il mese di agosto 2025 si presenta con importanti aggiornamenti per milioni di lavoratori italiani. La Legge di Bilancio 2025, insieme ai rinnovi contrattuali, porta in busta paga aumenti e bonus che interessano dipendenti pubblici, lavoratori del settore privato e pensionati.

Nel cedolino pensione di agosto 2025 l'INPS comunica rimborsi, trattenute IRPEF, conguagli, recuperi e sospensioni: i dettagli e le date di pagamento.

