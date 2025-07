Pensioni 2025, dopo Quota 103, Quota ‘Bara’? Urge un sistema equo, strutturato.

In questi giorni si é tornati, nonostante la calura estiva, a parlare di p ensioni anticipate, di quote, di possibilità di uscire prima al fine di potersi vivere la pensione senza troppi acciacchi gli ultimi anni di vita, senza dover vedere la pensione giungere sempre più lontana una sorta di corsa ad ostacoli che non finisce, mai. Un nostro lettore che si é rinominato ‘Quota Bara’ ha descritto quella che ritiene la prossima Quota, ironizzando ovviamente, che potrebbe essere posta dal Governo dopo Quota 100, 102, 103 ossia la quota ‘bara’ quella che si otterrà una volta che il lavoratore avrà ‘steso i piedi’. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it