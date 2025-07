Pendolari allo stremo EAV al collasso | basta De Gregorio

I dieci anni di De Gregorio e l’interruzione del servizio della Ferrovia Cumana. Rinnovata la richiesta di intervento dei sindaci flegrei e di azzeramento dei vertici EAV.. Assurdo che Umberto De Gregorio festeggi, in un’intervista a Repubblica, i dieci anni alla guida di EAV. Orgoglioso che, sotto la sua gestione, il bilancio di EAV abbia chiuso sempre in utile, ha sostenuto che «ripartire da zero è estremamente pericoloso» e si è candidato a «portare avanti i progetti in corso». Che coraggio! Chi usa tutti i giorni Cumana e Circumflegrea -per non parlare della Circumvesuviana- ha invece ben poco da festeggiare. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it