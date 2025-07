Pellacani e Santoro il tuffo d’oro degli amici d’infanzia tra record e dediche speciali

Chiara Pellacani e Matteo Santoro, storico titolo mondiale nei tuffi a Singapore. Ai Mondiali di tuffi di Singapore 2025 arriva una medaglia che profuma di storia e di affetto. Chiara Pellacani e Matteo Santoro, giovanissimi e giĂ veterani del sincro misto, conquistano il primo oro mondiale italiano nella specialitĂ del trampolino 3 metri sincro misto. Una vittoria costruita nel tempo, fatta di sintonia, di fiducia, ma anche di risultati: questo oro, infatti, è l’ottava medaglia internazionale che la coppia romana porta a casa dal 2021. Una gara perfetta, una medaglia mai vista. La finale è stata impeccabile: 308. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Pellacani e Santoro, il tuffo d’oro degli amici d’infanzia tra record e dediche speciali

Tuffi, in atto il ricambio generazionale per l’Italia agli Europei 2025. Pellacani e Santoro i nuovi leader? - Dopo le buone prestazioni nelle tre tappe di Coppa del Mondo, l’Italia dei tuffi vola in Turchia ad Antalya per disputare da protagonista gli Europei.

Tuffi, Europei 2025: i favoriti gara per gara. Anche Pellacani e Santoro in corsa - Domani cominciano gli Europei di tuffi ad Antalya. La manifestazione si concluderà mercoledì 28 maggio e c’è grande attesa per la squadra azzurra, che si presenta in Turchia con grandissime ambizioni.

LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: Pellacani/Santoro ci provano nel trampolino misto - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare dei Campionati Europei di tuffi ad Antalya.

Risultati Mondiali di Tuffi Singapore 2025: Chiara Pellacani e Matteo Santoro oro nel sincronizzato misto

Chiara Pellacani e Matteo Santoro hanno vinto la medaglia d'oro nei tuffi sincronizzati da 3 metri ai Mondiali di Singapore

Pellacani e Santoro campioni del mondo dai 3 metri sincro misti - SINGAPORE (ITALPRESS) – Chiara Pellacani e Matteo Santoro sono campioni del mondo nel sincro misto dal trampolino 3 metri.