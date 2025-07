PedullĂ non ci sta: «Se Ndoye vale 50 milioni, Lookman ne varrebbe 90 e Kvara 100. Il Bologna sa vendere come pochi». Il trasferimento di Dan Ndoye dal Bologna al Nottingham Forest continua a far discutere. L’esterno offensivo svizzero, classe 2000, è stato ceduto dal club felsineo per una cifra che può raggiungere i 45 milioni di euro bonus compresi, con una percentuale futura sulla rivendita. Una maxi-operazione che ha attirato l’attenzione di molti addetti ai lavori, tra cui Alfredo PedullĂ , giornalista ed esperto di mercato, che ha commentato l’affare nel suo editoriale per SportItalia. « Mi fa piacere che il Napoli non si sia svenato per Dan Ndoye. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pedullà critico: «Ndoye non vale 45 milioni, Se così fosse, l’Atalanta dovrebbe chiedere 90 per Lookman»