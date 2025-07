Peccati inconfessabili come finisce | spiegazione finale e stagione 2

Dal 30 luglio 2025 è disponibile su Netflix Peccati inconfessabili. Si tratta di una serie TV messicana di genere thriller, la cui trama vede protagonista Helena Rivas. Quest’ultima è una donna che lavora come amministratrice delegata di alto rango di una società transnazionale. Si ritrova, però, dentro a un matrimonio che la soffoca, ricco di manipolazioni e oppressione con Claudio Martinez. Per vendetta e conforto, Helena inizia una relazione extraconiugale con Ivan Diaz, un uomo più giovane che lavora come escort di lusso. Con l’aiuto del suo amante, la donna cerca di mettere in atto uno stratagemma per liberarsi del marito, che poi sparisce nel nulla misteriosamente. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

