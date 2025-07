Pauroso scontro nella notte due feriti

Prato, 30 luglio 2025 – Pauroso incidente stradale nella serata di mercoledì, alle 23, all’incrocio tra via Pistoiese e via dell’Alberaccio. Un’auto e un furgone si sono scontrati, ribaltandosi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Prato, arrivati dalla caserma di via Paronese, la polizia municipale, la polizia di Stato e il 118. Due i feriti: due uomini di 30 e 55 anni portati al pronto soccorso dell’ospedale Santo Stefano in codice giallo. Uno dei due feriti era cosciente ma incastrato nel furgone: è stato liberato dai vigili del fuoco e affidato al 118. 🔗 Leggi su Lanazione.it