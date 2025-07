Attimi di paura per Carles Pérez, esterno offensivo in prestito all’ Aris Salonicco e di proprietà del Celta Vigo. Come riportato da Marca e confermato da fonti greche, il calciatore spagnolo è stato ricoverato d’urgenza in ospedale dopo essere stato morso da un cane ai genitali. Secondo una prima ricostruzione, l’incidente sarebbe avvenuto mentre il giocatore cercava di allontanarsi dall’animale, per motivi ancora non del tutto chiariti. L’attacco improvviso ha colpito una zona estremamente delicata, ma il tempestivo intervento medico ha evitato complicazioni. Le condizioni del classe ’98 sono ora stabili, ma i tempi di recupero non sono ancora noti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Paura per Carles Pérez: morso da un cane, ricoverato d’urgenza