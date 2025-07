Paura per Carles Perez l’ex Roma morso da un cane ai genitali | ricoverato in ospedale

Il calciatore spagnolo Carles Perez è stato ricoverato in ospedale a Salonicco dopo che un cane lo ha morso ai genitali. Secondo la ricostruzione dei media greci, l’ex Roma stava passeggiando con il proprio cane, quando l’animale è stato attaccato da un altro cane, lasciato sciolto dal padrone. L’attaccante sarebbe intervenuto per difendere il suo animale e in questa circostanza sarebbe stato morso, procurandogli una ferita sulla quale sarebbero stati applicati sei punti di sutura. Perez era arrivato da poco in Grecia dove è stato ingaggiato dall’Aris, reduce dal prestito al Getafe (il suo cartellino appartiene tuttora al Celta Vigo) che non lo ha riscattato dopo un’annata, quella scorsa con 27 partite e tre gol, in cui il giocatore non ha particolarmente brillato. 🔗 Leggi su Open.online

