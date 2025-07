Paura per Carles Perez l’ex Roma morso da un cane ai genitali | le sue condizioni

Brutta e dolorosa avventura per Carles Perez: il calciatore è stato morso ai genitali da un cane. Le sue condizioni. Una brutta avventura ha visto protagonista nelle ultime ore il calciatore spagnolo Carles Perez. Tanta paura per l’ex attaccante di Roma e Barcellona, che si trova infatti ricoverato nell’ospedale di Salonicco, in Grecia, in seguito al morso di un cane ai genitali. Le sue condizioni. (Ansa Foto) – notizie.com La notizia arriva dai media ellenici. Stando alle prime informazioni, Carles Perez stava passeggiando per strada col suo cane poco lontano dal centro sportivo del club, quando un altro cane li avrebbe aggrediti. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Paura per Carles Perez, l’ex Roma morso da un cane ai genitali: le sue condizioni

In questa notizia si parla di: carles - perez - morso - cane

L'ex Roma Carles Perez morso ai testicoli da un cane: ricoverato in gravi condizioni - L'ex attaccante giallorosso, ora all'Aris Salonicco, ha avuto la peggio nel tentativo di dividere due cani che litigavano

Carles Perez azzannato ai genitali da un cane finisce in ospedale: rischia l’intervento chirurgico - Carles Perez è ricoverato in ospedale in Grecia dopo essere stato azzannato ai genitali da un cane il quale a sua volta aveva aggredito il cane del calciatore.

Paura per Carles Pérez: morso da un cane, ricoverato d’urgenza - Attimi di paura per Carles Pérez, esterno offensivo in prestito all’ Aris Salonicco e di proprietà del Celta Vigo.

#CarlesPerez ricoverato in gravi condizioni: è stato morso ai testicoli da un cane Vai su X

(ANSA) - ROMA, 30 LUG - Il calciatore spagnolo Carles Perez, che in Italia ha giocato nella Roma, è stato ricoverato in ospedale a Salonicco dopo che un cane lo ha morso ai genitali. Lo riferiscono alcuni media greci. Perez era arrivato da poco in Grecia dov Vai su Facebook

Carles Perez in condizioni critiche in ospedale, ex Roma attaccato da un cane che lo ha morso ai genitali; Carles Perez morso da un cane ai genitali, l'ex Roma ricoverato d'urgenza in ospedale: dovrĂ operarsi; Paura per Carles Perez, ricoverato in ospedale: morso ai genitali da un cane in Grecia.

Carles Pérez morso ai genitali da un cane: l’ex Roma ricoverato in gravi condizioni in Grecia - Paura per Carles Pérez, ex attaccante della Roma e del Barcellona, attualmente tesserato con il Celta Vigo e appena approdato all’Aris Salonicco. Riporta corriereadriatico.it

Carles Perez, l'ex Roma morso ai genitali da un cane in Grecia: ricoverato in ospedale, rischia l'operazione - Carles Perez, incredibile disavventura per l'ex Roma: è stato morso ai genitali da un cane in Grecia ed è ricoverato in ospedale, rischia l'operazione. Secondo sport.virgilio.it