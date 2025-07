Paura nella notte la terra trema tra Avellino e Benevento | scossa di magnitudo 3.5

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata nella notte dall'Ingv tra le province di Avellino e Benevento.

Un terremoto di magnitudo 3.5 è stato registrato poco prima delle 3 di notte a 3 km da Bonito, in provincia di Avellino e a poca distanza da Benevento. La scossa ha avute epicentro a una profondità di 17 km. Vai su Facebook

