Paul Wesley e l' omaggio irriverente a Kirk e a William Shatner in questa clip di Star Trek | Strange New Worlds

Nel quarto episodio della terza stagione, l'attore interpreta una versione teatrale del Capitano Kirk in un'ambientazione retrò ricca di citazioni alla serie classica e alla storia della TV americana. Una delle sorprese più divertenti della terza stagione di Star Trek: Strange New Worlds è senza dubbio il quarto episodio, andato in onda il 31 luglio su Paramount+. Qui, Paul Wesley ritorna nei panni del Capitano Kirk, ma con una svolta: il suo personaggio appare all'interno di un programma olografico ambientato in un set televisivo degli anni '60, in uno stile dichiaratamente ispirato all'epoca classica della fantascienza, e chiaramente pensato per omaggiare - e prendere affettuosamente in giro - l'iconico William Shatner. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Paul Wesley e l'omaggio irriverente a Kirk e a William Shatner in questa clip di Star Trek: Strange New Worlds

In questa notizia si parla di: kirk - paul - wesley - star

Ethan Peck, il nuovo Spock, ha sorpreso i fan al Comic-Con. Scopri i dettagli di questo emozionante incontro e l'amore per Star Trek. https://www.extratrek.it/2025/07/12/ethan-peck-sorprende-i-fan-di-star-trek-al-comic-con/ #StarTrekStrangeNewWorlds #Stran Vai su Facebook

Paul Wesley e l'omaggio irriverente a Kirk e a William Shatner in questa clip di Star Trek: Strange New Worlds; Star Trek: Year One, l'autore sogna una nuova serie sul Capitano Kirk di Paul Wesley!; Star Trek: Year One – Il Futuro dell’Enterprise di Kirk Prende Forma?.

Paul Wesley e l'omaggio irriverente a Kirk e a William Shatner in questa clip di Star Trek: Strange New Worlds - Una delle sorprese più divertenti della terza stagione di Star Trek: Strange New Worlds è senza dubbio il quarto episodio, andato in onda il 31 luglio su Paramount+. Scrive msn.com

Star Trek: Year One, l'autore sogna una nuova serie sul Capitano Kirk di Paul Wesley! - Sentite che cosa ha detto l'autore di Star Trek: Strange New Worlds a proposito del futuro del longevo franchise. Segnala serial.everyeye.it