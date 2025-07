patto fi lega sul civico e il freno di la russa

«Non vorrò avere e non avrò le chiavi di Milano, sono un tecnico e mi occupo di giovani» ha dichiarato due sere fa l'ex rettore del Politecnico Ferruccio Resta per frenare le voci che lo danno in pole come candidato sindaco del centrodestra. A due anni (forse meno) dal voto, un sano tatticismo ci sta. Ma è intervenuto all'evento con cui il leader della Lega Matteo Salvini ha aperto due sere fa in Galleria il «cantiere» in vista delle Comunali, e ben sapendo che avrebbe avuto i riflettori addosso. Forza Italia lo sponsorizza da un pezzo, il segretario di Azione Carlo Calenda ha ammesso che se il Pd schierasse un nome smaccatamente di sinistra, magari proprio il capogruppo regionale Pierfrancesco Majorino che i centristi giĂ non avevano sostenuto giĂ alle Regionali, «e dall'altra parte spuntasse un profilo come Resta, il nostro elettorato avrebbe un grande problema a seguire il centrosinistra». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

