Paternò Calcio bagno di folla a Palazzo Alessi per il nuovo patron Yahya Kirdi

Giornata importante per il Paternò Calcio e per tutta la cittĂ . Ieri pomeriggio, a Palazzo Alessi, il sindaco Nino Naso ha accolto ufficialmente la nuova governance rossazzurra guidata da Yahya Kirdi, presidente e imprenditore canadese di origine siriana, a capo di un gruppo con sede a Dubai. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

