Questo 2025 continua a regalarci coppie a sorpresa. Se pensavamo che niente potesse più stupirci dopo aver visto insieme Billy Ray Cyrus e Liz Hurley, oggi ci dobbiamo ricredere. Perché nulla poteva prepararci a Katy Perry e Justin Trudeau, ex Primo Ministro del Canada. Katy Perry e Justin Trudeau: cena romantica in Canada. L’inedita e incredibile coppia è stata paparazzata dal sito americano Tmz durante una cena intima in un locale di Montréal, nella regione del Quebec. Perry, 40 anni, e Trudeau, 53, sono stati visti mangiare al ristorante di quartiere Le Violon. Finito il pasto, la coppia è andata a salutare lo chef Danny Smiles e a ringraziare il personale di cucina. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Passeggiata e cenetta romantica poi il bicchiere della staffa in un noto locale di Montréal: Katy Perry e Justin Trudeau coppia a sorpresa dell'estate 2025