Partita per partita ecco il calendario del Pescara nella Serie B 2025-26

Questa sera, mercoledì 30 luglio, nella cornice di Palazzo Te a Mantova, ha preso ufficialmente il via la 94a stagione della Serie B, quella targata 20252026, con la presentazione dei calendari. Dopo 4 anni in C, è il torneo del ritorno del Pescara nel campionato cadetto e i biancazzurri, per la. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Pescara-Catania, coda velenosa: testata a un avversario a partita finita, 4 turni di squalifica per Quaini | Altri campionati Italia - 2025-05-15 20:53:00 Fermi tutti! Pescara-Catania, coda velenosa: testata a un avversario a partita finita, 4 turni di squalifica per Quaini | Altri campionati Italia | Calciomercato.

Pescara-Catania, coda velenosa: testata a un avversario a partita finita, 4 turni di squalifica per Quaini - Dure conseguenze da affrontare per Alessandro Quaini, 26enne difensore centrale del Catania, reo di aver colpito con una testata un avversario.

Vis Pesaro sfida il Pescara nei playoff: una partita da miracolo al Benelli - Per continuare a scrivere altre pagine di storia biancorossa domani alle 18:15 gli uomini di Stellone al Benelli vanno alla ricerca dell’ impresa.

Delirio Pescara, la serie B è realtà. L'eroe Plizzari: «Fantastico ... - L'eroe Plizzari: «Fantastico, bellissimo, indescrivibile» Il Delfino batte la Ternana ai rigori (3- Da ilmessaggero.it