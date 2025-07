Parroco accoglie il migrante in canonica e viene derubato Il pm libera il ladro l’ira di don Ciro video

“L’ho accolto, aiutato, mi ha derubato. E il magistrato lo ha anche liberato.”, racconta Don Ciro, parroco di Calvizzano, paese in provincia di Napoli, che nelle scorse settimane aveva offerto ospitalità in canonica a un giovane cittadino serbo, ma poi se n’è pentito amaramente. Il migrante balcanico gli ha sottratto soldi e beni personali, per poi darsi alla fuga e ricevere minacce personali tramite messaggi WhatsApp, Ma don Ciro rivela di essere stato anche minacciato con un coltello. “Sono molto amareggiato – ha poi detto Don Ciro in un video – La cosa più triste è stata ascoltare il pubblico ministero dire di lasciarlo a piede libero. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Parroco accoglie il migrante in canonica e viene derubato. Il pm libera il ladro, l’ira di don Ciro (video)

In questa notizia si parla di: parroco - derubato - ciro - accoglie

Parroco accoglie il migrante in canonica e viene derubato. Il pm libera il ladro, l'ira di don Ciro (video).

Calvizzano, parroco derubato e minacciato dal giovane che aveva accolto: «Deluso dalla giustizia, il Pm ha detto no all'arresto» - Aveva offerto ospitalità in canonica a un giovane cittadino serbo in difficoltà, ma si è ritrovato derubato, minacciato e costretto a denunciarlo. Scrive msn.com