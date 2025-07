Parolacce libere su YouTube | ora si monetizzano anche quelle molto forti

Fino a ieri i video di YouTube con un “linguaggio fortemente volgare” nei primi sette secondi potevano beneficiare solo di "entrate pubblicitarie limitate". Da oggi possono guadagnare tutti i soldi della pubblicità. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Parolacce “libere” su YouTube: ora si monetizzano anche quelle molto forti

