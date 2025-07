Parla il portiere | Ho firmato per tre anni perché a Firenze sono felice Tommaso? Lavora forte e gli piace imparare De Gea si gode la maglia viola e promuove Martinelli

Nel cuore della casa delle Nazionali inglesi, il St. Gerorge’s Park, la vita per la Fiorentina trascorre come meglio non si potrebbe. Stefano Pioli chiede un lavoro duro e la squadra lo segue a menadito, divertendosi e facendo gruppo: se c’è un aspetto infatti che il tecnico ha voluto migliorare fin dal suo arrivo è la cosiddetta "amalgama" all’interno dello spogliatoio. Qualcosa che con Palladino c’era, ma fino a un certo punto. Visto che a prevalere erano piuttosto i gruppetti di stranieri, giovani e meno giovani. La Viola che sta lavorando sotto la sottile pioggia dello Staffordshire sembra adesso un vero blocco unito, pronto a dar battaglia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Parla il portiere: "Ho firmato per tre anni perché a Firenze sono felice. Tommaso? Lavora forte e gli piace imparare». De Gea si gode la maglia viola e promuove Martinelli

Il portiere parla straniero. Chichizola è il quinto - L’argentino Leandro Chichizola, 35 anni, è il quinto portiere straniero del Modena. Scuola River Plate, ha trascorso la maggior parte della carriera in Italia, con Perugia, Parma e Spezia in due riprese.

Nuova ufficialità in casa Roma, che ha annunciato l'ingaggio di Devis Vasquez. Il portiere ha firmato un contratto biennale con il Club fino al 30 giugno 2027. #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2025/07/29/calcio-roma-annuncia-vice-svilar-ecco-vazq Vai su X

Solo pochi giorni fa era arrivata l’ufficialità della risoluzione del contratto di Devis Vásquez con il Milan. Il portiere classe ’98, all’Empoli nell’ultima stagione, ha firmato ora con la Roma: sarà lui il vice di Mile Svilar per la porta giallorossa Vai su Facebook

Fiorentina, De Gea: Mi piace tutto di Firenze, per questo ho firmato per tre anni. Martinelli un grande; Dilettanti, terzo acquisto estivo per l'Ags Soriano: ha firmato il giovane portiere (classe 2006) Rubino ·; Ha 18 anni, è il portiere del futuro e ha firmato il rinnovo fino al 2029: «Questa è casa mia».

