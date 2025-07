Parla Andrius Kubilius commissario europeo per la Difesa | Gli eserciti Ue sono al 50% di quanto necessario

Andrius Kubilius ha dichiarato in un’intervista a Euractiv che le forze armate europee “ sono al 50% di ciò che dovremmo avere adesso, secondo gli obiettivi della NATO”, sottolineando l’ampiezza degli investimenti necessari per il riarmo. La Commissione europea sta elaborando piani per aumentare drasticamente la spesa per la difesa e incoraggiare i Paesi membri a indebitarsi insieme, potenziando i propri programmi di approvvigionamento militare attraverso iniziative come SAFE, che punta a mobilitare 150 miliardi di euro in prestiti. Attualmente, circa il 40% dei bilanci per la difesa degli Stati membri viene speso per armi prodotte negli Stati Uniti – pari a circa 800 miliardi di euro, ha detto Kubilius. 🔗 Leggi su Quotidiano.net