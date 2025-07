Parla Alessandro 23 anni due lauree in 6 ore | Giocavo coi Lego farò l’inventore Hobby? Non ho tempo ma amici sì

Milano – Alle 10.30 si è laureato in Ingegneria meccanica, alle 16 in Ingegneria gestionale. Stesso giorno, stesso ateneo: il Politecnico di Milano. Alessandro Pippa, 23 anni, è il primo a tentare - e a centrare - questa impresa, impreziosita da due brevetti, già depositati. Tesi color verde mare per Meccanica - come la cravatta - fucsia per Gestionale, come la camicia. D’altronde per due anni si è “cucito addosso“ entrambe le facoltà. Quando ha deciso di iscriversi a due corsi di laurea contemporaneamente? “Nell’ultimo anno della triennale, a Bolzano, ho scoperto che l’anno prima si era aperta questa possibilità e ho deciso di sfruttarla, senza perdere tempo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Parla Alessandro, 23 anni, due lauree in 6 ore: “Giocavo coi Lego, farò l’inventore. Hobby? Non ho tempo (ma amici sì)”

Parla Alessandro, 23 anni, due lauree in 6 ore: “Giocavo coi Lego, farò l’inventore. Hobby? Non ho tempo (ma amici sì)” - Milano, Alessandro Pippa è il primo doppio laureato del Politecnico: Ingegneria meccanica e gestionale: “Ho già depositato due brevetti, un motorino pieghevole che si indossa come uno zaino e un mini- Lo riporta ilgiorno.it

