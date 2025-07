Parco dell' Amicizia il Consiglio comunale di Verona boccia tra le polemiche la mozione della minoranza

Martedì 29 luglio, il Consiglio comunale di Verona ha respinto la mozione intitolata “Tutela del Parco dell’Amicizia in via La Fratellanza a San Massimo - ContrarietĂ all’utilizzo dell’area per i cantieri, fermata ferroviaria o depositi legati al progetto Rfi”. La proposta, presentata dal. 🔗 Leggi su Veronasera.it