Parapiglia alla fermata del bus in Borgata Tesso | tenta il furto strappando il telefono dalle mani di un ragazzo arrestato 20enne

I furti con “strappo”, che si tratti di una collanina o di un cellulare, continuano a essere numerosi a Torino. Piccoli episodi di una microcriminalitĂ diffusa che colpiscono spesso in zone o situazioni caotiche, come può essere la fermata di un bus. E così stava andando l'ennesimo tentato furto. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

