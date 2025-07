pappalardo ita con piano basi per ruolo strategico nel paese

Con il piano strategico di Ita "poniamo le basi per continuare ad essere il vettore italiano di riferimento con un ruolo strategico nel sistema Paese e ad incrementare la connettività con il resto del mondo". Così il presidente della compagnia Sandro Pappalardo in una nota a commento del via libera al nuovo piano industriale di Ita esprimendo "l'apprezzamento mio personale e dell'intero consiglio di amministrazione a quanti hanno lavorato in queste settimane al Piano Industriale oggi approvato, che garantirà lo sviluppo della Compagnia nel prossimo quinquennio". "Oggi è un altro momento storico per la Compagnia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

